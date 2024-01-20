Ganjar Pranowo: Desa Kreatif Bukan Tak Mungkin Bisa Buat BUMDes

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa jika desa kreatif bukan tidak mungkin akan lahir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal itu disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Bahkan bukan tidak mungkin ketika desa itu kreatif maka desa bisa membuat BUMDes, kenapa anak-anak muda tidak menjemput? Bu Kades, Pak Kades saya yang kelola ya mau nggak? kemudian dia berkolaborasi sekarang," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan milenial desa dapat menembus batas dengan teknologi informasi. "Dengan itu bisa menembus batas batas dengan menggunakan teknologi informasi sehingga orang akan bisa belajar dengan waktu yang sangat cepat tanpa meninggalkan tempat," ujarnya.

Ganjar menyebut pemerataan akses internet hingga internet super cepat sangat penting bagi teman-teman konten kreator terutama yang berada di desa. Ia pun menyebut dengan program akses internet super cepat, gratis dan merata itu dapat membuat desa mendunia.

"Itu kenapa pemerataan internet menjadi penting internet gratis menjadi penting internet cepat juga penting sehingga teman teman konten itu cepat, buat ngonten bisa macam macam bisa tutorial menanam, tutorial panen, tutorial ngolah atau barang kali ada kesenian yang bisa ditunjukkan dari desa dan bisa mendunia," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )