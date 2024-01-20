Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kunjungi Magetan, Ganjar Pranowo Dengar Curhatan Peternak Ayam

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |01:38 WIB
Kunjungi Magetan, Ganjar Pranowo Dengar Curhatan Peternak Ayam
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

MAGETAN – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengimbau pemerintah untuk turun tangan mengatasi kemelut yang dihadapi para peternak ayam di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Ganjar terharu mendengar keluhan para peternak, yang mengungkapkan kenaikan harga jagung di pasaran sangat menyulitkan.

“Pemerintah pasti mempunyai cara untuk segera menurunkan harga jagung. Kalau enggak petani akan rugi,” kata Ganjar saat mengunjungi Peternakan Ayam di Dusun Bendo, Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jumat (19/1/2024).

Ganjar mengatakan, bantuan pemerintah sangat diperlukan para peternak. Ketersediaan jagung, kata Ganjar, peternak dapat membuat sendiri pakan ternak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement