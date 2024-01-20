Kunjungi Magetan, Ganjar Pranowo Dengar Curhatan Peternak Ayam

MAGETAN – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengimbau pemerintah untuk turun tangan mengatasi kemelut yang dihadapi para peternak ayam di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Ganjar terharu mendengar keluhan para peternak, yang mengungkapkan kenaikan harga jagung di pasaran sangat menyulitkan.

“Pemerintah pasti mempunyai cara untuk segera menurunkan harga jagung. Kalau enggak petani akan rugi,” kata Ganjar saat mengunjungi Peternakan Ayam di Dusun Bendo, Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jumat (19/1/2024).

Ganjar mengatakan, bantuan pemerintah sangat diperlukan para peternak. Ketersediaan jagung, kata Ganjar, peternak dapat membuat sendiri pakan ternak.