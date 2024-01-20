Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cegah Stunting, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Rajin Konsumsi Ikan dan Telur

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |01:43 WIB
Cegah Stunting, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Rajin Konsumsi Ikan dan Telur
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

 

MAGETAN – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak masyarakat rajin mengkonsumsi telur dan ikan, yang kaya protein untuk mencegah stunting.

Menurut dia, salah satu cara untuk mengatasi stunting adalah mengonsumsi protein yang bersumber dari telur dan ikan. Saat ini, harga sebutir telur di pasaran berkisar Rp1.500 hingga Rp 2.000 dan dapat dijangkau masyarakat.

“Indonesia adalah negara maritim, ikannya cukup banyak. Itu bisa dikonsumsi juga dengan gampang. Kalau protein untuk ibu hamil cukup, maka stunting bisa dicegah. Anak yang dilahirkan juga akan cerdas,” kata Ganjar di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024).

Konsumsi telur untuk mengatasi stunting juga dikampanyekan Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar Pranowo saat turun ke lapangan.

