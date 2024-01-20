Advertisement
HOME NEWS JATIM

Debat Pilpres Keempat, Wapres: Harus Lebih Baik Lagi Keluarkan Kesaktiannya

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |02:32 WIB
Debat Pilpres Keempat, Wapres: Harus Lebih Baik Lagi Keluarkan Kesaktiannya
Waketum Perindo Boyke Novrizon (Foto: MPI)
KOTA MALANG - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH. Ma'ruf Amin mengingatkan semua pihak untuk menjaga perdamaian pada proses pesta demokrasi Pemilu 2024. Apalagi menjelang debat keempat Pilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dijadwalkan agenda debat antar para calon wakil presiden (Cawapres) pada Minggu 21 Januari 2024 mendatang.

Menurutnya, proses demokrasi sudah dilakukan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama untuk saling menjaga. Makanya ia meminta seluruh pihak yang berkontestasi mengedepankan perdamaian dan politik riang gembira.

"Kita kan sama-sama punya kesepakatan, kesepakatan pakta integritas, bahwa semua akan berjalan dengan damai, ya dengan apa namanya riang gembira, di dalam berkontestasi," ujar KH. Ma'ruf Amin, usai menghadiri kegiatan Brawijaya Halal Summit, serta Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric di Universitas Brawijaya pada Jumat sore (19/1/2024).

Pria berusia 80 tahun ini menyebut, sejauh ini gelaran proses demokrasi utamanya di agenda debat antar Paslon Pilpres 2024 sudah baik. Dirinya berharap di debat keempat nanti, masing-masing pasangan calon (Paslon) akan mengeluarkan kemampuan serta gagasan yang lebih dari debat Cawapres pertama.

"Saya kira harus lebih baik lagi, namanya debat ya debat lah, masing-masing mengeluarkan kesaktiannya, enggak apa-apa lah saya kira," ujar mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

