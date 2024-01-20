Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Konten Sekte Pemuja Setan di Malang, Siska Minta Maaf Sudah Buat Gaduh

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |14:41 WIB
Viral Konten Sekte Pemuja Setan di Malang, Siska Minta Maaf Sudah Buat Gaduh
Siska meminta maaf ke masyarakat. (Foto: Dok Ist)
MALANG - Siska, narasumber pada video Sekte Pemuja Setan di Malang pada konten YouTube, yang sempat membuat geger akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Siska didampingi suaminya, seusai dimintai keterangan oleh kepolisian di Mapolresta Malang Kota, Jumat (19/1/2024).

"Saya narasumber yang diundang di acara Lonceng Mystery, yang mengangkat judul sektor pemuja setan di Malang. Pertama-tama saya meminta maaf dengan adanya video tersebut membuat kegaduhan di kota Malang dan warga sekitar," ucap Siska, dalam video klarifikasi yang dilihat MPI, pada Sabtu pagi (20/1/2024).

Siska menyatakan, bahwa seminar yang dia ikuti dan menjadi bagian sekte pemuja setan adalah asumsi pribadinya. Tetapi ia tak menjelaskan detail, benar atau tidaknya ada sekte pemuja setan, sebagaimana yang ada di keterangan video yang ia sampaikan di konten YouTube tersebut.

"Jadi saya mengkonfirmasi untuk mengklarifikasi pengalaman pribadi saya yang menurut saya adalah asumsi pribadi saya. Terkait itu saya juga meminta maaf kepada warga yang sudah riweh (ramai) di masyarakat tentang konten saya tersebut," terangnya.

Dirinya juga berpesan kepada masyarakat yang merasa pernah atau merasakan apa yang dia rasakan di kemudian hari, bisa melaporkan ke pihak berwajib. "Saya meluruskan konten tersebut, bahwa misal nanti ada kejadian lagi di kemudian hari masyarakat, bisa waspada dan segera lapor ke pihak yang berwajib," jelasnya.

Sebelumnya, pada unggahan video Lonceng Mystery, seorang perempuan bernama Siska ini menyebut adanya sekte pemuja setan mengadakan kegiatan di salah satu hotel di Kota Malang. Sekte ini diduga diikuti oleh sejumlah orang, mulai profesor, hingga kalangan akademisi lain. 

