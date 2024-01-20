Relawan Ganjar Sosialisasikan KTP Sakti ke Masyarakat dan Santri di Jember

JEMBER - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) terus menyosialisasikan program sat set-tas tes yang digaungkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kali ini, dengan memberikan sesi pelatihan digital marketing di Yayasan Nurul Sholehah, Desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Jumat 19 Januari 2024.

Program unggulan Ganjar-Mahfud dikenalkan seperti KTP Sakti, kepada sekitar 70 peserta pelatihan. KTP Sakti, menurut Perwakilan Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Jatim Hamdan Muafi, merupakan program Ganjar-Mahfud yang tidak digagas kandidat lain.

"Dengan kartu sakti ini, cukup satu KTP kami bisa mengakses pendidikan kesehatan sangat lengkap program ini," katanya.

Hamdan juga menyoroti permasalahan tersebarnya bantuan sosial dalam beberapa kartu berbeda, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Tani, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan sebagainya.

Menurutnya, Program KTP Sakti diharapkan dapat menyatukan semua bantuan tersebut dalam satu kartu. Sehingga bisa memudahkan akses masyarakat terhadap hak-haknya.