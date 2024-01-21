Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Erupsi, Warga Sekitar Pilih Mengungsi di Malam Hari

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |03:01 WIB
Gunung Marapi Erupsi, Warga Sekitar Pilih Mengungsi di Malam Hari
Erupsi Gunung Marapi terlihat di Sungai Pu, Agam, Sumatera Barat. (Foto: Okezone.com/Rus Akbar)
A
A
A

AGAM - Gunung Marapi di Sumatera Barat masih erupsi. Warga yang tinggal di radius 4,5 kilometer dari puncak Gunung Marapi di Jorong Limo Kaum, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya saat malam hari.

Warga mengungsi ke tempat lebih aman untuk menghindari hal terburuk dari kondisi Gunung Merapi yang tak menentu akhir-akhir ini. Tapi itu hanya dilakukan saat malam. Sedangkan pada paginya warga kembali ke rumah masing-masing.

Berdasarkan data dari Posko II Gunung Marapi, jumlah kepala keluarga yang berada di radius 4,5 Kilometer ada sembilan kepala keluarga, 25 jiwa dan tujuh unit rumah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159/gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330/gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157353/gunung_marapi-k6Q0_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Terdengar Dentuman Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155666/marapi-6sne_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155292/gunung_marapi-UP5B_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Malam Ini, Masyarakat Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155094/gunung_marapi-lFpd_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Meletus, Waspada Banjir Lahar dan Abu Vulkanik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement