Gunung Marapi Erupsi, Warga Sekitar Pilih Mengungsi di Malam Hari

AGAM - Gunung Marapi di Sumatera Barat masih erupsi. Warga yang tinggal di radius 4,5 kilometer dari puncak Gunung Marapi di Jorong Limo Kaum, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya saat malam hari.

Warga mengungsi ke tempat lebih aman untuk menghindari hal terburuk dari kondisi Gunung Merapi yang tak menentu akhir-akhir ini. Tapi itu hanya dilakukan saat malam. Sedangkan pada paginya warga kembali ke rumah masing-masing.

Berdasarkan data dari Posko II Gunung Marapi, jumlah kepala keluarga yang berada di radius 4,5 Kilometer ada sembilan kepala keluarga, 25 jiwa dan tujuh unit rumah.

