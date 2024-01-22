Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengenal Mata Uang BRICS yang Akan Jadi Pesaing Berat Dollar AS

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:04 WIB
Mengenal Mata Uang BRICS yang Akan Jadi Pesaing Berat Dollar AS
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Selama 80 tahun, dolar Amerika Serikat telah mendominasi semua mata uang lainnya. Namun sekelompok negara berkembang yang bosan dengan kehadiran negara-negara Barat dalam tata kelola dan keuangan global bertekad untuk menghilangkan hambatan tersebut.

Dalam pidato virtual KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa proses de-dolarisasi “tidak dapat diubah” dan “semakin cepat”, BRICS, yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan menjadi salah satu pendorong upaya de-dolarisasi ini.

Dolar telah menjadi mata uang cadangan utama dunia sejak akhir Perang Dunia II, dan diperkirakan digunakan di lebih dari 80 persen perdagangan internasional.

Awal tahun ini, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mempertanyakan mengapa semua negara harus mendasarkan perdagangan mereka pada dolar, dan sebelum itu, seorang pejabat tinggi Rusia menyatakan bahwa kelompok BRICS berupaya menciptakan mata uangnya sendiri.

Seruan untuk beralih secara global dari dominasi dolar bukanlah hal yang baru, dan juga tidak hanya terjadi di BRICS, namun para ahli mengatakan pergeseran geopolitik baru-baru ini dan meningkatnya ketegangan antara Barat, Rusia, dan Tiongkok telah menjadikan seruan tersebut mengemuka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dolar Amerika Serikat BRICS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/320/3081679//ri-ingin-gabung-brics-kadin-upaya-hindari-middle-income-trap-q8QHe51Bt1.jpg
RI Ingin Gabung BRICS, Kadin: Upaya Hindari Middle Income Trap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/320/3081383//gabung-brics-kadin-indonesia-aktif-di-mana-mana-CkjUIVSZDl.jpg
Gabung BRICS, Kadin: Indonesia Aktif di Mana-Mana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement