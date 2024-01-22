Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Hadiah Jam Tangan dari Sandiaga, Warga Lebak : PPP Menang, Ganjar Presiden

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |05:56 WIB
Dapat Hadiah Jam Tangan dari Sandiaga, Warga Lebak : PPP Menang, Ganjar Presiden
Yuliani warga Lebak (MPI/Fariz)
A
A
A

LEBAK - Yuliani tersenyum bahagia usai menghadiri acara tebus sembako murah bersama Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung As- Sakinah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu, 21 Januari 2024.

Bagaimana tidak, wanita asal Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak itu mendapat jam tangan yang dipakai langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) saat acara berlangsung.

Ditambah, dia juga berhasil menebus banyak paket sembako.

"Alhamdulilah Ya Allah Ngga sia-sia ujan-ujanan dari Curugbitung ke sini dapet jam. Bahagia banget,"kata Yuliani.

Yuliani tak mengaku bak ketiban runtuh bisa mendapatkan barang berharga milik Sandiaga Salahuddin Uno.

"Ngga nyangka i love you so much mas Sandi, PPP Menang, Ganjar Mahfud Presiden," katanya.

Diketahui, dalam acara tersebut Sandiaga Salahuddin Uno menyiapkan seribu lebih paket sembako yang bisa ditembus murah oleh masyarakat Kabupaten Lebak.

(Salman Mardira)

      
