Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Milenial Lebak Curhat Sulit Dapat Kerja, Sandiaga : Ganjar-Mahfud Punya Program 17 Juta Lapangan Kerja

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |06:03 WIB
Milenial Lebak Curhat Sulit Dapat Kerja, Sandiaga : Ganjar-Mahfud Punya Program 17 Juta Lapangan Kerja
Sandiaga Uno di Lebak, Banten (Foto: MPI/Fariz)
A
A
A

LEBAK - Ketua Bappilu DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kampanye di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu, 21 Januari 2024.

Dia menyiapkan seribu lebih paket sembako yang bisa ditebus dengan harga murah oleh masyarakat di Kabupaten Lebak.

Kehadirannya di Bumi Multatuli juga tidak lain untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Soal lapangan kerja misalnya.

Dalam acara, Pria yang juga menjabat sebagai Menparekraf RI itu menerima curhatan dari milenial di Kabupaten Lebak yang mengeluhkan sulitnya lapangan kerja.

"Sihabudin namanya beliau berumur 21 tahun belum bekerja. Jadi harapannya PPP dengan penciptaan 17 juta lapangan kerja bersama Pak Ganjar-Mahfud ini juga bisa membuka lapangan yang luas,"kata Sandiaga.

Selain lapangan kerja, lanjut Sandiaga, pihaknya juga menerima curhatan dari emak-emak mengenai harga sembako yang kian hari kian meningkat.

"Tadi ada ibu Ela yang sangat antusias menyampaikan kepada PPP di mana tugas PPP adalah membangun ekonomi rakyat berpihak kepada rakyat kecil sehingga harga sembako murah terjangkau,"tandasnya.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744//dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174931//ppp-UV5R_large.jpg
Terungkap! Ada 'Orang Baik' di Balik Rekonsiliasi PPP Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174923//ppp-6qrk_large.jpg
Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174827//ppp-5NJV_large.jpg
Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174823//ppp-Wuh0_large.jpg
Menkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP, Mardiono-Agus Suparmanto Sepakat Islah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement