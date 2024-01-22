Milenial Lebak Curhat Sulit Dapat Kerja, Sandiaga : Ganjar-Mahfud Punya Program 17 Juta Lapangan Kerja

LEBAK - Ketua Bappilu DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kampanye di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu, 21 Januari 2024.

Dia menyiapkan seribu lebih paket sembako yang bisa ditebus dengan harga murah oleh masyarakat di Kabupaten Lebak.

Kehadirannya di Bumi Multatuli juga tidak lain untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Soal lapangan kerja misalnya.

Dalam acara, Pria yang juga menjabat sebagai Menparekraf RI itu menerima curhatan dari milenial di Kabupaten Lebak yang mengeluhkan sulitnya lapangan kerja.

"Sihabudin namanya beliau berumur 21 tahun belum bekerja. Jadi harapannya PPP dengan penciptaan 17 juta lapangan kerja bersama Pak Ganjar-Mahfud ini juga bisa membuka lapangan yang luas,"kata Sandiaga.

Selain lapangan kerja, lanjut Sandiaga, pihaknya juga menerima curhatan dari emak-emak mengenai harga sembako yang kian hari kian meningkat.

"Tadi ada ibu Ela yang sangat antusias menyampaikan kepada PPP di mana tugas PPP adalah membangun ekonomi rakyat berpihak kepada rakyat kecil sehingga harga sembako murah terjangkau,"tandasnya.

(Salman Mardira)