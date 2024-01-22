Ajak Santri Gunakan Hak Pilihnya pada Pemilu 2024, Jokowi: Jadi Bagian Kemajuan Bangsa

JAKARTA - Presiden Jokowi menghadiri Apel Santri dan Pelajar Emas 2045 serta Silaturahmi dengan para Guru Ngaji se-Pulau Jawa yang digelar di Lapangan Sepak Bola Taman Rekreasi Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 22 Januari 2024.

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengajak mengajak para santri dan pelajar untuk ikut dan berperan serta dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung 14 Februari mendatang. Presiden ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.

"Saya mengajak seluruh santri dan pelajar untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2024, menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini," kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengajak para santri dan pelajar untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

"Santri dan para pelajar punya kesempatan yang sangat besar untuk berkontribusi bagi kemajuan negara kita di berbagai daerah yang berbeda-beda," kata Presiden.