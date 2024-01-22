Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Usai Santap Nasi Kotak, Puluhan Warga Cianjur Keracunan

Ricky Susan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:29 WIB
Usai Santap Nasi Kotak, Puluhan Warga Cianjur Keracunan
Warga Cianjur keracunan (foto: MPI/Ricky)
A
A
A

CIANJUR - Puluhan warga Kampung Lembur Tengah, Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, diduga mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan saat kegiatan syukuran. Warga mengalami pusing, muntah dan mual.

Sebelumnya, warga tersebut mengikuti kegiatan syukuran di salah satu rumah warga di kampung tersebut pada Sabtu (20/1/2024) malam.

Salah seorang korban keracunan, Aam Amelia (53) mengaku, dirinya menyantap makanan nasi kotak usai pulang dari acara Tasyakuran pada malam hari, namun terasa gejala pada Minggu (21/1) pagi hari.

"Minggu pagi saya mulai muntah dan pusing, terus saya sempat dibawa ke rumah sakit, karena telah terasa membaik, saya pulang, namun pas di rumah, kembail muntah disertai mencret," ujar Aam, Senin (22/1/2024).

Kepala Desa Salamnunggal Asep Sopandi, mengatakan warga banyak yang mengeluhkan keracunan pada Minggu malam, bahkan totalnya mencapai 60 orang.

"Dari pagi ada yang melaporkan, beberapa warga mengalami pusing dan mual. Puncaknya pada Minggu malam. Total ada 60 orang yang mengalami keracunan," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181081//jamur-NZ4o_large.jpg
Heboh Wanita Keracunan Jamur Enoki, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178127//makan_bergizi_gratis-qcFm_large.jpg
Imbas Keracunan Massal, BGN Tutup 106 Dapur Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369//keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174685//keracunan-4Hg6_large.jpg
60 Pelajar di Jakarta Keracunan MBG karena Faktor Bakteri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174601//mbg-NcV4_large.jpg
Apakah Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173144//makan_bergizi_gratis-4Pju_large.jpg
BGN: Korban Keracunan MBG Tanggung Jawab Pemerintah, Tak Perlu Bayar Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement