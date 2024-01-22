Usai Santap Nasi Kotak, Puluhan Warga Cianjur Keracunan

CIANJUR - Puluhan warga Kampung Lembur Tengah, Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, diduga mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan saat kegiatan syukuran. Warga mengalami pusing, muntah dan mual.

Sebelumnya, warga tersebut mengikuti kegiatan syukuran di salah satu rumah warga di kampung tersebut pada Sabtu (20/1/2024) malam.

Salah seorang korban keracunan, Aam Amelia (53) mengaku, dirinya menyantap makanan nasi kotak usai pulang dari acara Tasyakuran pada malam hari, namun terasa gejala pada Minggu (21/1) pagi hari.

"Minggu pagi saya mulai muntah dan pusing, terus saya sempat dibawa ke rumah sakit, karena telah terasa membaik, saya pulang, namun pas di rumah, kembail muntah disertai mencret," ujar Aam, Senin (22/1/2024).

Kepala Desa Salamnunggal Asep Sopandi, mengatakan warga banyak yang mengeluhkan keracunan pada Minggu malam, bahkan totalnya mencapai 60 orang.

"Dari pagi ada yang melaporkan, beberapa warga mengalami pusing dan mual. Puncaknya pada Minggu malam. Total ada 60 orang yang mengalami keracunan," kata dia.