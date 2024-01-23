Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! Gelombang Pantai Selatan Banten Capai Tinggi 6 Meter Selama 3 Hari ke Depan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:26 WIB
Nelayan Banten diminta waspada gelombang tinggi. (Foto: Fariz Abdullah)
Nelayan Banten diminta waspada gelombang tinggi. (Foto: Fariz Abdullah)
LEBAK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mengimbau agar masyarakat dan nelayan di Pantai Selatan untuk berhati-hati.

Bukan tanpa alasan, imbauan itu disuarakan lantaran BMKG merilis prediksi gelombang di Pantai Selatan berkisar di ketinggian 4-6 meter. Prediksi itu berlaku mulai hari ini sampai tiga hari ke depan.

 BACA JUGA:

"Berdasarkan rilis BMKG ketinggian ombak itu sekitar 4-6 meter, kita harap masyarakat dan nelayan berhati-hati," kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama, Selasa (23/1/2024).

