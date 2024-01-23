Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jaga Kelestarian Seni Budaya, Ganjar Pranowo: Pertahankan Kebudayaan di Masyarakat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:14 WIB
Jaga Kelestarian Seni Budaya, Ganjar Pranowo: Pertahankan Kebudayaan di Masyarakat
Ganjar Pranowo sambangi pesantren dan rumah kebudayaan Wongsorogo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

KENDAL - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, kembali menyampaikan pentingnya pertahanan kebudayaan untuk menjaga kelestarian budaya Indonesia dari budaya asing.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Pesantren dan Rumah Kebudayaan Wongsorogo di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada Selasa (23/1/2024).

Ganjar mengatakan, pesantren sekaligus rumah budaya yang dipimpin budayawan Gus Paox Iben Mudhaffar itu memiliki semangat menyebarkan ilmu keagamaan yang berjalan beriringan dengan masyarakat dan kebudayaan.

"Nyantrinya tidak hanya ngaji Al-Quran, tafsir, kitab tapi juga belajar kebudayaan, kesenian. Jadi istilahnya jiwa raganya belajar di sini, maka ini model pondok pesantren yang lengkap dengan tradisi ke-Indonesiaan yang ada," ujar Ganjar di lokasi.

Ndalem Wongsorogo dibangun oleh Yayasan Dar Al Mudhaffar yang diresmikan pada 1 Oktober 2023 lalu. Di sana, tidak hanya menyediakan fasilitas pesantren untuk santri saja, tetapi juga kegiatan seni budaya seperti gamelang, wayang, batik, barongan hingga lukis.

Menurut Ganjar, yang dilakukan Gus Paox lewat pesantren dan rumah budaya Wongsorogo adalah upaya konkret untuk melakukan pertahanan budaya Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
