Sambangi Tempat Pelelangan Ikan, Ganjar Sampaikan Komitmennya Atasi Problem Nelayan

KENDAL - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendatangi Tempat Pelelangan Ikan (TPU) Tawang, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024). Ganjar pun menyampaikn komitmennya dalam mengatasi persoalan nelayan di hadapan ribuan nelayan.

"Mereka (nelayan) punya problem kenelayanan, fasilitas yang diberikan, contohnya sendimen pasir yang mereka minta dikeruk," ujar Ganjar usai bertemu ribuan nelayan di Kendal, Selasa (23/1/2024).

Saat menyerap aspirasi nelayan, para nelayan itu menyampaikan penstabilan harga. Ganjar pun menjelaskan butuhnya sistem informasi agar nelayan-nelayan Indonesia, khususnya di Kendal bisa tahu harga di tempat pelelangan sehingga mereka bisa bersiap-siap dahulu sebelum ke tempat pelelangan ikan.

"Berikutnya bagaimana kita mengolah ikan agar jauh lebih baik. Tentu saja tadi salah satu yang kita sampaikan adalah beberapa nelayan yang kemarin punya problem terhadap hutan, di KUR dan itu bikin macet karena kondisi eksternalnya yang membikin dia tak bisa bayar, kita akan hapuskan itu," tuturnya.

Ganjar mengungkap, semua persoalan yang dihadapi nelayan itu bisa diselesaikan dengan baik manakala datanya pun baik. Maka itu, satu data Indonesia harus diimplementasikan dengan berbasis data KTP.