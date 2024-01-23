Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Selesaikan Persoalan di Papua, Ganjar Pranowo: Saya Mengedepankan Rembugan dan Dialog

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:25 WIB
Selesaikan Persoalan di Papua, Ganjar Pranowo: Saya Mengedepankan Rembugan dan Dialog
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

KENDAL - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, menyampaikan bakal mengedepankan pendekatan kultural dan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Menurut Ganjar, konflik akan muncul dan memanas salah satunya dikarenakan faktor masyarakat setempat selalu merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pembangunan.

Hal itu diungkapkan Ganjar usai berkunjung ke Pesantren dan Rumah Kebudayaan Wongsorogo di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada Selasa (23/1/2024).

"Banyak konflik yang terjadi karena pada saat proses pengambilan keputusannya mereka tidak dilibatkan, atau dilibatkan tapi kurang representatif. Maka intensitas pelibatan kelompok dalam suku, agama, golongan, ras yang berbeda memang butuh waktu," ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan dalam pengalamannya menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode selalu turun langsung menemui masyarakat dan menggelar rembugan. Tujuannya, untuk menyerap aspirasi masyarakat sebanyak mungkin.

"Kalau kita mau memitigasi sebuah keputusan yang berdampak negatif, maka libatkan orang lain lebih banyak sebanyak mungkin. Di situlah dalam budaya kita ada istilah rembugan, hidup bersama, negosiasi," jelas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
