INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud MD: Saya Ingin Berikan Pelajaran Etika Politik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:09 WIB
Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud MD: Saya Ingin Berikan Pelajaran Etika Politik
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di Semarang (foto: dok MPI/Danan)
A
A
A

SEMARANG - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di waktu yang tepat. Hal itu ia ungkap dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

"Nunggu timing (mundur dari jabatan). Dengan rasa hormat kepada Pak Jokowi tanpa menyinggung siapapun tapi saya ingin memberikan pelajaran etika politik," ucap Mahfud.

Dia juga menegaskan akan mundur dari jabatan secara profesional. Opsi mundur tersebut kata Mahfud telah didiskusikan dengan calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.

"Baik tolong dengarkan baik baik semuanya, apa yang disampaikan pak Ganjar adalah kesepakatan saya dengan pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik baik, jadi tidak ada pertentangan antara saya dan pak Ganjar," kata Mahfud.

Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud dan menyarankan agar pasangannya mundur dari jabatan tersebut.

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

(Awaludin)

      
