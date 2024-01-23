Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Warga Semarang Antusias Sambut Kedatangan Mahfud MD di Acara Tabrak Prof

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:48 WIB
Warga Semarang Antusias Sambut Kedatangan Mahfud MD di Acara Tabrak Prof
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
A
A
A

SEMARANG - Calon wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD datang ke Semarang, Jawa Tengah menghadiri acara Tabrak Prof. Kedatangan disambut antusias puluhan hadirin yang telah datang menunggu kehadirannya.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu tiba di Bourjuis Cafe, Semarang sekitar pukul 19.40 WIB. Terlihat dia datang mengenakan pakaian berwarna hijau yang digunakan saat debat keempat pilpres.

Setibanya di lokasi, puluhan orang langsung berkerumun untuk menyalami dan berswafoto bersama dia. Kedatangan juga disambut meriah oleh para hadirin dengan yel-yel.

"Tabrak, Tabrak, Tabrak," teriak hadirin, Selasa (23/1/2024).

Diketahui acara tersebut merupakan wadah konsultasi hukum warga kepada Mahfud. Sebab terdapat sesi tanya daei Hadirin yang akan di jawab langsung oleh Mahfud.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement