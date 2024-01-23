Warga Semarang Antusias Sambut Kedatangan Mahfud MD di Acara Tabrak Prof

SEMARANG - Calon wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD datang ke Semarang, Jawa Tengah menghadiri acara Tabrak Prof. Kedatangan disambut antusias puluhan hadirin yang telah datang menunggu kehadirannya.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu tiba di Bourjuis Cafe, Semarang sekitar pukul 19.40 WIB. Terlihat dia datang mengenakan pakaian berwarna hijau yang digunakan saat debat keempat pilpres.

Setibanya di lokasi, puluhan orang langsung berkerumun untuk menyalami dan berswafoto bersama dia. Kedatangan juga disambut meriah oleh para hadirin dengan yel-yel.

"Tabrak, Tabrak, Tabrak," teriak hadirin, Selasa (23/1/2024).

Diketahui acara tersebut merupakan wadah konsultasi hukum warga kepada Mahfud. Sebab terdapat sesi tanya daei Hadirin yang akan di jawab langsung oleh Mahfud.

