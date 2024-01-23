Hadiri Pesta Rakyat di Kendal, Ganjar: Kita Bersama Membangun Indonesia Lebih Baik

KENDAL - Puluhan ribu warga berkumpul untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Indonesia, di Lapangan Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Momentum ini terjadi dalam Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud yang diwarnai semangat dan antusiasme masyarakat.

Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Presiden. Ia menegaskan komitmennya untuk mendengar suara rakyat dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

“Kita bersama-sama untuk membangun Indonesia lebih baik, saya bersama pak Mahfud akan selalu mendengar suara-suara rakyat untuk membawa Indonesia emas ditahun 2024,” kata Ganjar.

Ganjar Pranowo juga menyampaikan kepada para pendukungnya untuk tetap berkampanye dengan sehat, tidak provokasi, dan menjatuhkan pendukung paslon lainnya. Deklarasi ini bukan hanya sebagai wujud dukungan politik, tetapi juga sebagai bentuk kebersamaan untuk mencapai perubahan positif di tingkat nasional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Banteng Muda Indonesia Mochamad Herviano menyatakan dukungan total dan mengajak seluruh masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 14 Februari 2024.

“Pak Ganjar dan Pak Mahfud Pilihan Kita, mereka adalah putra-putra bangsa yang siap membawa Indonesia lebih baik, sejahtera, dan maju,” tegas Herviano dalam sambutannya.