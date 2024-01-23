Sosialisasikan Program Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Perlombaan di Surabaya

SURABAYA - Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia Dukung Ganjar mengadakan lomba catur antar warga di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (23/1/2024).

Koordinator Wilayah Kowarteg Jawa Timur, Kiki Kurniawan menjelaskan bahwa ratusan warga ikut serta dalam lomba ini. Relawan juga menggandeng komunitas masyarakat setempat untuk mensukseskan acara tersebut.

"Penggemar catur di wilayah kami sangat banyak, kami akhirnya membatasi peserta yang ikut. Awalnya hampir 300 orang yang mendaftarkan diri. Karena mengingat waktu, maka kami batasi 150 orang saja," kata Kiki.

BACA JUGA: Mahfud MD Tegaskan Akan Mundur dari Jabatan Menko Polhukam di Waktu yang Tepat

Para peserta nampak antusias berkompetisi untuk meraih gelar juara. Mereka memperebutkan berbagai hadiah menarik yang diberikan relawan kepada pemenang.

Selain menjadi wadah bagi warga di daerah tersebut yang gemar bermain catur, lomba ini disebut Kiki juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga.

"Olah raga catur adalah wahana untuk berkumpulnya kalangan masyarakat yangmenggemari catur. Ini juga ajang komunikasi dan anjangsana antar warga dalam mengapresiasi langkah minat dan bakat terhadap dunia catur," sebutnya.

Dia menjelaskan, lomba tersebut mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Hal ini dikatakannya karena lomba catur terbilang jarang diadakan di wilayah tersebut.

"Biasanya catur dimainkan hanya untuk mengisi waktu luang. Jarang ada lomba besarnya, makanya mereka sangat antusias mengikuti lomba ini," ungkap Kiki.