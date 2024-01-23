Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo: Gus Yahya Bisa Tempatkan Netralitasnya di PBNU

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:22 WIB
Ganjar Pranowo: Gus Yahya Bisa Tempatkan Netralitasnya di PBNU
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

KENDAL - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo meyakini Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf bisa menempatkan netralitasnya di tubuh PBNU pada Pilpres 2024 mendatang.

Ganjar mengatakan bahwa sejauh ini dirinya belum tahu adanya mobilisasi struktural PBNU untuk mendukung paslon tertentu. Namun, dia yakin PBNU bisa menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Saya belum mendengar, cuman kemarin waktu ultah sajah kode-kode gitu saja, kalau kita politisi paham begitu, tapi rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana, dan saya yakin PBNU bisa menjaga netralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya," ujar Ganjar pada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Ganjar menambahkan bahwa Gus Yahya pun diyakini bisa menempatkan netralitasnya di tubuh PBNU. Apalagi, dia kenal dengan Gus Yahya, yang merupakan seorang aktivis.

"Saya yakin Gus Yahya bisa melaksanakan itu. Gus Yahya itu kan aktivis, saya kenal dekat, pasti beliau bisa menempatkan netralitasnya, kalau kader NU ada dimana-mana punya pilihan itu sudah sunatullahnya begitu," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
