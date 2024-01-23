Mahfud MD Sebut Persaingan Pilpres Sudah Tak Imbang, Banyak Menteri Jadi Tim Sukses

SEMARANG - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut kontestasi Pilpres saat ini sudah tidak berimbang. Karena banyak menteri yang tergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi - Maruf Amin menjadi tim sukses salah satu paslon.

"Pihak lain tampak menggunakan jabatan, malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan politik malah jadi tim sukses (paslon tertentu)," ungkap Mahfud saat kegiatan bertajuk Tabrak Prof di Kota Semarang, Selasa (23/1/2024) malam.

Dia bercerita sejak 3 bulan terakhir, sudah tidak menggunakan fasilitas negara. Dia tetap berkantor di Kemenkopolhukam dan menyelesaikan tumpukan surat-surat kerjaan maksimal 1 minggu.

Mahfud yang juga Menkopolhukam juga bercerita ketika ke daerah-daerah, tidak pernah meminta ajudannya menghubungi kepala daerah yang kenal dekat dengannya ataupun dari Polri/TNI yang juga jadi pimpinan di daerah.

"Maksud saya ini agar ditiru yang lain, minta pengamanan saja ke Polri cukup. Karena fenomena kalau ada yang dekat-dekat (dengan calon tertentu) nanti berbahaya bagi karir Anda, kasihan nanti dia bisa dipecat," tandasnya.

Pantauan di lokasi, kegiatan tanya jawab dengan masyarakat itu berlangsung hangat. Lokasinya di warung sederhana, Mahfud dan warga tampak tak ada jarak saat dialog. Berdekatan. Warga antusias mengerumuni Mahfud MD.

(Awaludin)