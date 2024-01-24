Seorang Pria Ditangkap karena Mengaku Picu Kebakaran Gedung yang Tewaskan 77 Orang

Seorang pria ditangkap karena mengaku picu kebakaran yang tewaskan 77 orang (Foto: Kahawa Tungu)

JOHANNESBURG – Seorang pria ditangkap karena dicurigai melakukan 77 pembunuhan setelah mengatakan kepada penyelidikan publik bahwa dialah yang menyebabkan kebakaran mematikan pada Agustus tahun lalu di sebuah gedung di Johannesburg.

Polisi mengatakan pria berusia 29 tahun itu mengaku saat memberikan bukti pada pemeriksaan.

Tahun lalu kebakaran memusnahkan gedung Usindiso di Marshalltown, tempat tinggal banyak warga miskin, yang menyebabkan 77 orang tewas dan banyak orang terluka.

Tragedi tersebut menyoroti persoalan bangunan-bangunan yang terbengkalai atau terbengkalai oleh pemiliknya di Afrika Selatan.

Juru bicara Kepolisian Afrika Selatan mengatakan tersangka, yang tidak dapat diidentifikasi, diperkirakan akan segera hadir di pengadilan.

Dia juga diperkirakan akan menghadapi dakwaan pembakaran dan 120 dakwaan percobaan pembunuhan.

Orang tersebut mengaku terlibat dalam pemicu kebakaran tragis itu saat memberikan bukti selama sesi penyelidikan.

Gedung Usindiso adalah rumah bagi ratusan orang, beberapa diantaranya merupakan masyarakat termiskin di masyarakat Afrika Selatan.

Bangunan-bangunan yang terbengkalai tersebut seringkali dibiarkan tanpa layanan dasar seperti air dan listrik atau tindakan pengamanan kebakaran dan terkadang "dibajak" atau diambil alih oleh penjahat yang mengajukan tuntutan terhadap penghuninya.