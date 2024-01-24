Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Pria Ditangkap karena Mengaku Picu Kebakaran Gedung yang Tewaskan 77 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:02 WIB
Seorang Pria Ditangkap karena Mengaku Picu Kebakaran Gedung yang Tewaskan 77 Orang
Seorang pria ditangkap karena mengaku picu kebakaran yang tewaskan 77 orang (Foto: Kahawa Tungu)
A
A
A

JOHANNESBURG – Seorang pria ditangkap karena dicurigai melakukan 77 pembunuhan setelah mengatakan kepada penyelidikan publik bahwa dialah yang menyebabkan kebakaran mematikan pada Agustus tahun lalu di sebuah gedung di Johannesburg.

Polisi mengatakan pria berusia 29 tahun itu mengaku saat memberikan bukti pada pemeriksaan.

Tahun lalu kebakaran memusnahkan gedung Usindiso di Marshalltown, tempat tinggal banyak warga miskin, yang menyebabkan 77 orang tewas dan banyak orang terluka.

Tragedi tersebut menyoroti persoalan bangunan-bangunan yang terbengkalai atau terbengkalai oleh pemiliknya di Afrika Selatan.

Juru bicara Kepolisian Afrika Selatan mengatakan tersangka, yang tidak dapat diidentifikasi, diperkirakan akan segera hadir di pengadilan.

Dia juga diperkirakan akan menghadapi dakwaan pembakaran dan 120 dakwaan percobaan pembunuhan.

Orang tersebut mengaku terlibat dalam pemicu kebakaran tragis itu saat memberikan bukti selama sesi penyelidikan.

Gedung Usindiso adalah rumah bagi ratusan orang, beberapa diantaranya merupakan masyarakat termiskin di masyarakat Afrika Selatan.

Bangunan-bangunan yang terbengkalai tersebut seringkali dibiarkan tanpa layanan dasar seperti air dan listrik atau tindakan pengamanan kebakaran dan terkadang "dibajak" atau diambil alih oleh penjahat yang mengajukan tuntutan terhadap penghuninya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031422/kebakaran-panti-jompo-tewaskan-10-orang-uruguay-timur-umumkan-masa-berkabung-3-hari-Kw07Ch3Ff3.jpg
Kebakaran Panti Jompo Tewaskan 10 Orang, Uruguay Timur Umumkan Masa Berkabung 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025667/kebakaran-pabrik-baterai-lithium-tewaskan-22-orang-presiden-korsel-sambangi-tkp-cJAZoGjqsu.jpg
Kebakaran Pabrik Baterai Lithium Tewaskan 22 Orang, Presiden Korsel Sambangi TKP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025661/kebakaran-pabrik-baterai-lithium-tewaskan-22-orang-korban-meninggal-karena-gas-beracun-2tAwclyEb3.jpg
Kebakaran Pabrik Baterai Lithium Tewaskan 22 Orang, Korban Meninggal karena Gas Beracun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025657/kebakaran-gedung-perkantoran-tewaskan-8-orang-2-korban-nekat-lompat-dari-jendela-A3lkn3Ql6g.jpg
Kebakaran Gedung Perkantoran Tewaskan 8 Orang , 2 Korban Nekat Lompat dari Jendela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/18/3020810/kbri-sejauh-ini-tak-ada-wni-jadi-korban-kebakaran-apartemen-di-kuwait-EmWWkYThSl.jpg
KBRI: Sejauh Ini Tak Ada WNI Jadi Korban Kebakaran Apartemen di Kuwait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/18/3013628/kebakaran-di-rs-delhi-tewaskan-6-bayi-baru-lahir-pm-modi-sampaikan-belasungkawa-0rCslXlsb9.jpg
Kebakaran di RS Delhi Tewaskan 6 Bayi Baru Lahir, PM Modi Sampaikan Belasungkawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement