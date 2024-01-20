Kebakaran Asrama Sekolah China, 13 Orang Tewas

Kebakaran asrama sekolah di China tewaskan 13 orang (Foto: Ilustrasi/Okezone)

HENAN - Tiga belas orang tewas setelah kebakaran terjadi di asrama sekolah di China atau Tiongkok tengah.

Kantor berita negara Xinhua melaporkan kebakaran mematikan terjadi pada Jumat 19/1/2024) malam di sebuah sekolah anak kecil di desa Yanshanpu, provinsi Henan.

Menurut China Daily, sekolah yang dikelola swasta ini melayani siswa usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Manajer sekolah tersebut, dekat kota Nanyang, telah ditahan dan penyelidikan sedang dilakukan.

Satu orang lainnya dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi stabil.

Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai identitas korban tewas atau penyebab kebakaran yang dirilis melalui saluran resmi.

Xinhua melaporkan kebakaran itu padam kurang dari satu jam setelah petugas pemadam kebakaran disiagakan.

Kebakaran fatal di Tiongkok sering terjadi karena lemahnya penegakan standar bangunan dan keselamatan.