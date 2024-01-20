Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Asrama Sekolah China, 13 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:10 WIB
Kebakaran Asrama Sekolah China, 13 Orang Tewas
Kebakaran asrama sekolah di China tewaskan 13 orang (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

HENAN - Tiga belas orang tewas setelah kebakaran terjadi di asrama sekolah di China atau Tiongkok tengah.

Kantor berita negara Xinhua melaporkan kebakaran mematikan terjadi pada Jumat 19/1/2024) malam di sebuah sekolah anak kecil di desa Yanshanpu, provinsi Henan.

Menurut China Daily, sekolah yang dikelola swasta ini melayani siswa usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Manajer sekolah tersebut, dekat kota Nanyang, telah ditahan dan penyelidikan sedang dilakukan.

Satu orang lainnya dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi stabil.

Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai identitas korban tewas atau penyebab kebakaran yang dirilis melalui saluran resmi.

Xinhua melaporkan kebakaran itu padam kurang dari satu jam setelah petugas pemadam kebakaran disiagakan.

Kebakaran fatal di Tiongkok sering terjadi karena lemahnya penegakan standar bangunan dan keselamatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141915/dpr-HdWR_large.jpg
Bertemu PM Li Qiang, Puan Dukung Kerja Sama RI-China di Bidang Investasi hingga Pariwisata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement