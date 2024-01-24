Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sambangi Banyuwangi, Siti Atikoh Ingatkan Ibu-Ibu Jaga Pola Hidup Sehat untuk Cegah Polio

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:07 WIB
Sambangi Banyuwangi, Siti Atikoh Ingatkan Ibu-Ibu Jaga Pola Hidup Sehat untuk Cegah Polio
Siti Atikoh Supriyanti (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANYUWANGI - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengingatkan ibu-ibu di Banyuwangi pentingnya menjaga pola hidup sehat dalam keluarga. Menurutnya, pola hidup yang sehat dapat mencegah dari penyebaran polio.

Hal itu disampaikan Atikoh saat Halaqoh Kebangasaan di Pendopo Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024). Hadir dalam acara itu ratusan ibu-ibu dari Yayasan Bumi Sroyo dan warga sekitar.

“Saya tekankan kali ini dan jangan lupa ya karena sekarang ini Jawa Timur salah satu daerah yang terkait dengan polio jadi penurunan folio ini perilaku hidup bersih sehat sangat penting,” kata Atikoh.

“Sebetulnya kemarin ketika pandemi kita selalu ya cuci tangan pakai sabun ya Bu, kemana-mana ya, kalau boleh sekarang tetap ya dilanjut ya, karena itu salah satu bagaimana kita mencegah penyakit-penyakit menular salah satunya itu polio,” sambungnya.

Atikoh pun mengingatkan soal imunisasi yang harus diberikan lengkap kepada anak-anak. Sebab, dia mendapati informasi bahwa tak jarang orang tua lupa memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka di masa pandemi Covid-19. Karena, disaat itu ada kekhawatiran untuk keluar rumah dan mendatangi fasilitas kesehatan.

“Sehingga kita benar-benar kekebalan komunitasnya itu bisa terwujud,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement