Sambangi Banyuwangi, Siti Atikoh Ingatkan Ibu-Ibu Jaga Pola Hidup Sehat untuk Cegah Polio

BANYUWANGI - Istri calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengingatkan ibu-ibu di Banyuwangi pentingnya menjaga pola hidup sehat dalam keluarga. Menurutnya, pola hidup yang sehat dapat mencegah dari penyebaran polio.

Hal itu disampaikan Atikoh saat Halaqoh Kebangasaan di Pendopo Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024). Hadir dalam acara itu ratusan ibu-ibu dari Yayasan Bumi Sroyo dan warga sekitar.

BACA JUGA: Siti Atikoh Ajak Warga Pilih Pemimpin Amanah dalam dan Tak Mudah Tergiur Uang

“Saya tekankan kali ini dan jangan lupa ya karena sekarang ini Jawa Timur salah satu daerah yang terkait dengan polio jadi penurunan folio ini perilaku hidup bersih sehat sangat penting,” kata Atikoh.

“Sebetulnya kemarin ketika pandemi kita selalu ya cuci tangan pakai sabun ya Bu, kemana-mana ya, kalau boleh sekarang tetap ya dilanjut ya, karena itu salah satu bagaimana kita mencegah penyakit-penyakit menular salah satunya itu polio,” sambungnya.

Atikoh pun mengingatkan soal imunisasi yang harus diberikan lengkap kepada anak-anak. Sebab, dia mendapati informasi bahwa tak jarang orang tua lupa memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka di masa pandemi Covid-19. Karena, disaat itu ada kekhawatiran untuk keluar rumah dan mendatangi fasilitas kesehatan.

“Sehingga kita benar-benar kekebalan komunitasnya itu bisa terwujud,” jelasnya.