Fakta-Fakta Jokowi Jalan Kaki karena Mobil Kepresidenan Diduga Bocor

Presiden Jokowi turun dari mobil (Tangkapan layar)

MOBIL Kepresidenan RI yang membawa Presiden Jokowi menarik perhatian saat berhenti di pinggir Jalan Grobogan- Blora, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Mobil Mercedes-Benz S600 Guard (V221) 2008 yang dibekali spesifikasi khusus diduga mengalami bocor ban..

Kejadian ini pun viral di media sosial setelah ada warga yang merekam lalu videonya diunggah di media sosial.

Berikut fakta-faktanya.

Jokowi jalan kaki

Dalam video yang viral terlihat sejumlah personel Paspampres mengamankan area mobil tersebut dan beberapa di antaranya memperbaiki bannya.