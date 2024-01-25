5 Guru Meninggal dalam Kecelakaan Beruntun, Sekolah di Simalungun Diliburkan Sementara

Siswi SMKN 1 Siantar menangis sambil berpelukan usai gurunya meninggal dalam kecelakaan beruntun (Foto: MPI)

SIANTAR - Suasana duka menyelimuti SMK Negeri 1 Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, setelah 5 guru meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Simalungun-Pematangsiantar, Desa Bulupange, Kecamatan Raya, Simalungun, pada Rabu 24 Januari 2024 sore.

Kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Siantar, Kamis (25/1/2024), diliburkan semantara, karena seluruh siswa dan guru melayat ke rumah duka masing-masing korban.

Isak tangis siswa dan guru mewarnai SMK Negeri 1 Siantar yang terletak di Jalan Asahan, Simalungun. Bendera merah putih setengah tiang dikibarkan sebagai tanda sekolah sedang berduka.

Pihak sekolah meniadakan belajar mengajar hari ini. Seluruh perangkat sekolah dan siswa dibariskan di halaman sekolah lalu berangkat ramai-ramai melayat ke rumah duka masing masing guru yang jadi korban.