HOME NEWS YOGYA

BMKG Prakirakan Cuaca Sleman dan Kulonprogo Diguyur Hujan Hari Ini

Kuntadi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:52 WIB
BMKG Prakirakan Cuaca Sleman dan Kulonprogo Diguyur Hujan Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan adanya potensi hujan lebat disertai petir bakal mengguyur wilayah Sleman dan Kabupaten Kulonprogo. Masyarakat diimbau untuk waspadai.

Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari berawan. Sedang pada siang sampai sore potensi hujan petir di Sleman, Kulonprogo bagian utara, dan Gunungkidul bagian utara. Potensi hujan ringan-sedang di Kota Yogya, Bantul, Kulonprogo bagian selatan, dan Gunungkidul bagian selatan.

Sedangkan pada malam hari ada potensi hujan ringan di seluruh wilayah DIY. Sedangkan pada Jumat (26/1/2024) dini hari, potensi hujan ringan di Kulonprogo bagian selatan, Bantul bagian Selatan, dan Gunungkidul bagian Selatan.

Suhu udara antara 22 – 30 derajat Celsius dengan kelembapan udara 70 sampai 98 persen. Angin bertiup dari barat ke barat laut dengan kecepatan maksimum 30 kilometer per jam. Ketinggian gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 – 2,5 meter atau kategori sedang.

BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di Sleman, Kulonprogo bagian utara, dan Gunungkidul bagian utara.

(Fakhrizal Fakhri )

      
