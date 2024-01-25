Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Datang ke Palembang, Alam Ganjar Nikmati Beragam Kuliner di Kota Pempek

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |05:17 WIB
Datang ke Palembang, Alam Ganjar Nikmati Beragam Kuliner di Kota Pempek
Alam Ganjar (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PALEMBANG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar kesempatan untuk berkuliner di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/1/2024). Saat itu, Alam yang ditemani beberapa teman influencer diajak menjelajahi sejumlah kuliner di kota pempek tersebut seusai pertemuannya di acara yang diselenggarakan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Sumatera Selatan.

Alam pergi menuju kawasan perkotaan Palembang, tepatnya di Pasar 16 Ilir tiba pada siang hari lalu berjalan kaki untuk santap siang. Di tengah perjalanan dirinya menemukan warung lokal yang menjual pempek dirinya lantas mencicipi pempek tersebut.

Putra dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut tampak lahap menikmati satu demi satu jenis pempek yang menjadi salah satu kuliner andalan dari Kota Palembang tersebut.

Alam sempat berbincang bersama pedagang dan teman-temannya terkait rasa dan penyajian dari pempek tersebut.

Pasar 16 Ilir sendiri merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Palembang yang terletak di dekat Sungai Musi dan dilintasi oleh Jembatan Ampera. Pasar tersebut sudah menjadi aktifitas perdagangan lokal sejak puluhan tahun silam.

Seusai mencicipi pempek, Alam lalu bergegas menuju salah satu tempat makan terapung yang berada di pinggiran Sungai Musi. Warung tersebut menyajikan sejumlah menu lokal, seperti pindang, ayam goreng dan lain sebagainya.

Selain itu, warung tersebut disuguhi pemandangan Sungai Musi yang sangat luas dan Jembatan Ampera. Tak sedikit juga aktifitas lalang kapal yang mengangkut berbagai macam kebutuhan pangan hingga mineral batu bara.

Halaman:
1 2
      
