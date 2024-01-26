Bazar Minyak Goreng Murah di Cipayung, Yusuf Mansur: Pada Girang Semuanya

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI, dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustaz Yusuf Mansur (UYM) mengaku takjub dengan antusias warga Cipayung atas perhelatan bazaar minyak goreng murah di Jalan H. Nurjamil RT 02/04 Nomor 57 A Cilangkap, Cipayung. Pasalnya, dia melihat antusias warga yang menyerbu bazaar minyak goreng tersebut.

Yusuf Mansur pada Kamis ini (25/1/2024) berkeliling di wilayah Kota Jakarta Timur, guna menyapa warga-warga. Selepas berkunjung ke Ciracas, Yusuf Mansur mengunjungi kawasan pemukiman di Cilangkap, Cipayung.

"Ini saya takjub sama warganya, MasyaAllah tumplek (ramai). Disini bazaar minyak goreng sampai diserbu ramai-ramai," ujar Yusuf di lokasi, Kamis (25/1/2024).

Yusuf yang ditemani Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Amin, ikut bergembira dengan keramaian warga yang hendak bertemu dengannya. Ia mengaku senang sekali melaksanakan temu sapa dengan warga Cipayung, bahkan sampai berfoto-foto bersama.

"Di sini pada girang semuanya. Satu, mereka pada minta foto sama saya, mau ketemu langsung hingga minta foto dan doa. Soalnya katanya cuma bisa melihat saya di televisi," kata Yusuf.

Diketahui, bazaar minyak goreng murah Perindo yang dihelat oleh Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Amin ini digelar di lapangan serba guna warga. Bazaar Minyak Goreng Murah itu disediakan dalam jumlah 1000 liter. Harga yang ditawarkan per botolnya, Rp5000, notabene jauh di bawah harga pasar saat ini.

(Qur'anul Hidayat)