HOME NEWS NEWS

Yusuf Mansur Gelar Bazar Murah di Cipinang Melayu: Kita Dengar Keluhan Masyarakat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:46 WIB
Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur. (Foto: MPI)
JAKARTA - Ratusan warga di Jalan Swadaya Raya RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur antusias hingga rela mengantre demi bazar murah yang diadakan Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur (UYM). Bazar murah ini diadakan pada Jumat (26/1/2024).

Didampingi Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman, Yusuf Mansur pun menyapa warga yang sudah hadir sejak pukul 12.30 WIB. Yusuf Mansur pun ikut bersyukur bisa kembali memggelar bazar murah yang merupakan program dari Partai Perindo.

“Alhamdulillah Perindo lewat kami dengan izin Allah SWT, kita menyapa masyarakat dan langsung menggelar bazar minyak goreng murah,” kata Yusuf Mansur.

Ia mengatakan ada 1.000 paket minyak goreng yang siap dijajakan ke masyarakat. Minyak tersebut dibanderol dengan harga murah yakni Rp5 ribu per botolnya.

Melihat antusias warga Cipinang Melayu ini, Yusuf Mansur pun ikut merasakan kebahagiaan dan kehangatannya. Terlebih Partai Perindo juga selalu mendengarkan keluhan masyarakat dan membantu menanganinya.

“Antusiasnya pada senang dan gembira. Ini bukan yang sekali sudah berkali-kali menggelar bazar murah, dengan izin Allah SWT kita mendengar langsung dari masyarakat yang dibutuhin apa yang diperlukan,” jelasnya.

Tak hanya gelaran bazar murah, adapun kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Partai Perindo untuk masyarakat. Salah satunya mengenai cara mencoblos hingga mengenalkan program Partai Perindo yang selalu mendengarkan masyarakat.

Harapannya, Yusuf Mansur yakin masyarakat bisa semakin kenal dan dekat dengan Partai Perindo dan memberikan amanah untuk menjadi wakil rakyat dan menyuarakan keluhan mereka.

