HOME NEWS SUMUT

Diduga Tersinggung, Wanita Muda Bunuh Diri dengan Gorok Leher

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:46 WIB
Diduga Tersinggung, Wanita Muda Bunuh Diri dengan Gorok Leher
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Wanita muda berinisial RM (30) warga Desa Gonting Salak, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, diketahui warga meninggal dunia atau setelah sebelumnya hilang dari rumahnya pada Kamis 25 Januari 2024, sekira Pukul 22.00 WIB.

Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing menerangkan bahwa wanita berinisial RM, yang diduga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), merasa tersinggung dan nekat bunuh diri dengan menggorok lehernya dengan sebilah golok.

Walpon Baringbing menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kebun Rura, di Jalan Parsosoran Salak, Desa Gonting Salak, Garoga Taput pada Jumat dini hari 26 Januari 2024, sekira pukul 12.30 WIB.

"Hasil keterangan yang dihimpun petugas Kepolisian di TKP, dari ibu korban, yakni Mariati Pardosi menuturkan, bahwa korban selama ini sudah mengalami gangguan jiwa. Menurut ibunya, dugaan ada gangguan jiwa, karena sudah lama suka menyendiri dan tidak mau bicara saat disapa. Bertindak pun sesuka-sukanya dan sudah pernah dibawa berobat ke dokter, namun tidak sembuh," ungkap Walpon, Jumat (26/1/2024).

Menurut ibu korban, sebut Walpon Baringbing, malam sebelum kejadian sekira pukul 9.30 WIB, korban sempat tidur bersamanya di dalam kamar. Karena korban mengidap penyakit gatal-gatal dikulit, lalu menyuruh korban tidur di ruangan tengah.

