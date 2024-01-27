Fakta-Fakta Penyerangan TNI-Polri yang Tewaskan 7 Anggota KKB di Intan Jaya

KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang beberapa pos pasukan elite TNI-Polri di Intan Jaya, Papua Tengah dalam empat hari mulai 19 hingga 23 Januari 2024. Baku tembak sengit terjadi dan 7 anggota KKB tewas.

Penyerangan dilaporkan dilakukan oleh kelompok bersenjata yang dipimpin Undius Kagoya, Pangkodap VIII wilayah Intan Jaya.

Strategi penyerangan yang diterapkan KKB atau Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) mampu dibaca oleh TNI sehingga berhasil memukul mundur dan menewaskan tujuh orang.

“Kejadian tersebut menjadi beban berat yang harus dipikul oleh Undius Kagoya sebagai Pangkodap VIII wilayah Intan Jaya akibat strategi yang

diterapkan, mengorbankan 7 anggota KSTP secara sia-sia,” kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Gusti Nyoman Suriastawa, kepada Okezone, Jumat 26 Januari 2024.

Berikut fakta-fatka penyerangan pos TNI-Polri yang menewaskan 7 anggota KKB :

Nama anggota KKB yang tewas

Suriastawa menuturkan tujuh anggota KKB yang tewas usai baku tembak dengan aparat keamanan semuanya sudah terindentifikasi.

Mereka adalah Oni Kobogau, Yusak Sondegau, Zakius Sondegau, Melkias Matani alias Harisatu Nambagani, Agusti, Belau, dan Kanus Kogoya.

Penyerangan pertama

Pada Jumat 19 Januari 2024, KKB yang dipimpin Apen Kobogau menyerang Satgas Damai Cartenz di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Kontak tembak antara KKB dan aparat kemanan berlangsung sekitar 30 menit.

Seorang personel Brimob, Bripda Alfandi Steve Karamoy meninggal dunia usai terkena tembakan di bagian rahang kiri tembus rahang kanan.

Penyerangan pos Mamba

Pada Sabtu 20 Januari 2023, KKB menyerang di pos TNI di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pos ini diduduki oleh Satgas 330 Kostrad, Mandala IV Kopassus, Elang IV BIN, dan BAIS.

Dalam penyerangan tersebut, terjadi baku tembak yang mengakibatkan anggota KKB jadi korban. Selain menyerang pos TNI, KKB juga membakar rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kampung Mamba.