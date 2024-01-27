4 Fakta Pembacokan 2 Aktivis GMNI di Sukabumi, Sempat Terjadi Perkelahian

PEMBACOKAN dua aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Kota Sukabumi, Jawa Barat bikin heboh. Kedua pria berinisial AA (23) dan RZ (24) luka-luka usai diserang dengan senjata tajam oleh orang tak dikenal alias OTK.

Kejadiannya, Kamis 25 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, saat keduanya asyik nongkrong di Sukabumi Coffee Center Capitol Plaza, Jalan A Yani, Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole.

Berikut fakta-fakta penyerangan dua aktivis GMNI :

Pelaku naik motor

Menurut keterangan Ketua GMNI Sukabumi Raya, Anggi Fauzi, kejadian berawal saat korban lagi ngopi di Sukabumi Coffee Center Capitol Plaza. Kemudian 3 pria tak dikenal datang dengan berbonceng satu sepeda motor lalu menanyakan tempat bilyar.

"Sama anak-anak dijawab di lantai 3," ujar Anggi kepada MNC Portal Indonesia.

Lalu salah satu pelaku bertanya lagi, lanjut Anggi, untuk masuk ke tempat bilyard harus lewat kemana, dan teman-temannya kembali menjawab dengan sopan, bahwa harus melalui basement dan naik lift untuk menuju ke tempat bilyard.

"Si pelaku lalu pergi ke basement, nah kemudian kedua korban itu selesai makan pecel, yang satu RZ pergi bayar makan pecel dan yang satu lagi AA pergi buang air kecil ke bawah (basement) Capitol Plaza, ada toilet di sana. Setelah beres bayar, karena AA lama di toilet lalu disusul oleh RZ," ujar Anggi.

Korban dipiting

Lebih lanjut Anggi mengatakan, ketika disusul ke bawah, ternyata AA sudah dipiting oleh ketiga orang OTK yang tadi sempat bertanya di mana tempat bilyard. Melihat hal tersebut, lalu RZ mengajak AA lari naik ke atas keluar dari basement.

Terjadi perkelahian

Pelaku mengejar kedua korban yang naik ke atas. "Nah pada saat lari, dikejar dan terjadi pembacokan dan terjadi perkelahian," kata Anggi.