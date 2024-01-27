Tragis! Pasangan Muda-Mudi Tewas Usai Tabrak Rumah Warga di Bandung

BANDUNG -Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Kampung Cigentur, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dua orang pengendara motor, seorang pria dan seorang wanita, kehilangan nyawa setelah kendaraan yang mereka tumpangi menghantam sebuah rumah. Kecelakaan ini diduga akibat rem blong.

"Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2023, sekitar jam 13.00 WIB, terjadi kecelakaan tunggal dengan korban meninggal dunia 2 orang," ujar Kapolsek Banjaran, Kompol Heri Suryadi, saat dikonfirmasi, Sabtu (27/1/2024).

Dilanjutkanya, kendaraan dengan Nomor Polisi B - 4060-SGB yang dikendarai kedua korban mengalami rem blong saat melintas di Kampung Cigentur. Mereka berdua tengah dalam perjalanan dari arah atas menuju ke bawah.

"Kendaraan yang dikendarai kedua korban tiba-tiba tidak bisa dikendalikan saat menuruni jalan yang curam, sehingga menabrak tanggul di sekitar rumah warga," jelasnya.

Heri melanjutkan, korban sempat berteriak meminta pertolongan saat kendaraan mereka tidak bisa dikendalikan dan menabrak rumah warga.

Namun, kecelakaan tersebut sangat fatal, menyebabkan kedua korban terpental hingga 10 meter dan langsung meninggal di tempat.