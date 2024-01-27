Hadiri Halaqoh Kebangsaan Bersama Kyai Se-Jawa Barat, Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Merawat Demokrasi

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengingatkan pentingnya merawat demokrasi di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam pidatonya saat menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hijaz Kerawang, Jawa Barat Sabtu (27/1/2024). Turut dihadiri oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Hijaz Karawang, KH Ade Fatahilah serta Para Kyai-Kyai Se-Jawa Barat.

"Sebagai Menko Polhukam Halaqoh saya untuk merawat demokrasi negara kesatuan republik Indonesia, dimana negara Republik Indonesia ini diperjuangkan oleh para ulama," ujar Mahfud MD dalam orasi kebangsaan di Ponpes Al Hijaz Kerawang, Jawa Barat (27/1/2024).

Selain itu, Mahfud juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi dan bekerjasama satu sama lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya melalui hal itu, akan membawa kebaikan dan kedamaian bagi warga negara.

"Bersatu didalam kebangsaan, toleran satu sama lain dan bekerjasama untuk melahirkan pemimpin, dikelola bersama untuk kebaikan manusia untuk kebaikan warga negaranya," jelas Mahfud MD.

Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini mengingatkan menggunakan hak pilih berdasarkan keyakinan dan hati nurani.