Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Berkunjung ke Danau Toba Wajib Ucapkan Santabi Oppung?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |09:18 WIB
Kenapa Berkunjung ke Danau Toba Wajib Ucapkan Santabi Oppung?
Ilustrasi kenapa berkunjung ke Danau Toba (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa berkunjung ke Danau Toba wajib ucapkan Santabi Oppung? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan banyak orang yang belum mengetahuinya. Adapun Danau Toba yang terletak wilayah Sumatera Utara ini memiliki beberapa tradisi serta mitos.

Salah satunya pengucapan salam yang perlu dilakukan oleh banyak orang saat berkunjung Danau Toba. Apalagi mitos yang dipercaya oleh warga setempat dan cukup menyebar serta sering dibicarakan.

Lantas kenapa berkunjung ke Danau Toba wajib ucapkan Santabi Oppung? Ternyata dalam kepercayaan masyarakat Danau Toba memiliki setiap tempat terlebih alam terbuka dipercaya memiliki ‘penghuni’ nya. Hal ini juga berlaku di Danau Toba, yang mana masyarakat setempat sampai punya salam khusus yakni ‘Santabi Opung’.

Salam ini merupakan bentuk tata krama yang bertujuan untuk memastikan bahwa kita meminta ‘izin’ mampir ke wilayah yang mereka alami, supaya para makhluk tak kasat mata ini merasa tidak terganggu dan lantas tidak mengganggu manusia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/629/3168586//ibu_hamil-e4i7_large.jpg
Apakah Ibu Hamil Dilarang Melihat Gerhana Bulan Total? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/25/3162743//promo_kemerdekaan_citilink-ORuL_large.jpg
Rayakan Momen Kemerdekaan dengan Jelajahi Nusantara bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3162035//pemprov_sumut_rapat_f1_powerboat_dan_aquabike_world_championship_2025-i84u_large.jpg
Pemprov Sumut Matangkan Persiapan Aquabike dan F1 Powerboat 2025 di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160872//asdp-ubky_large.jpg
Penyeberangan Ajibata-Ambarita Diperkuat Jelang Aquabike dan F1 Powerboat di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/612/3160709//viral-MQY6_large.jpg
Viral! Pasangan Pengantin Digendong saat Melewati Kali Pemali, Mitosnya Biar Rumah Tangga Langgeng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement