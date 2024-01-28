Kenapa Berkunjung ke Danau Toba Wajib Ucapkan Santabi Oppung?

JAKARTA - Kenapa berkunjung ke Danau Toba wajib ucapkan Santabi Oppung? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan banyak orang yang belum mengetahuinya. Adapun Danau Toba yang terletak wilayah Sumatera Utara ini memiliki beberapa tradisi serta mitos.

Salah satunya pengucapan salam yang perlu dilakukan oleh banyak orang saat berkunjung Danau Toba. Apalagi mitos yang dipercaya oleh warga setempat dan cukup menyebar serta sering dibicarakan.

Lantas kenapa berkunjung ke Danau Toba wajib ucapkan Santabi Oppung? Ternyata dalam kepercayaan masyarakat Danau Toba memiliki setiap tempat terlebih alam terbuka dipercaya memiliki ‘penghuni’ nya. Hal ini juga berlaku di Danau Toba, yang mana masyarakat setempat sampai punya salam khusus yakni ‘Santabi Opung’.

Salam ini merupakan bentuk tata krama yang bertujuan untuk memastikan bahwa kita meminta ‘izin’ mampir ke wilayah yang mereka alami, supaya para makhluk tak kasat mata ini merasa tidak terganggu dan lantas tidak mengganggu manusia.