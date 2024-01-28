Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tuan Guru Se-Lombok Tengah Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:01 WIB
Tuan Guru Se-Lombok Tengah Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Tuan Guru se Lombok dukung Ganjar-Mahfud (Foto : Istimewa)
LOMBOK TENGAH - Pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kembali mendapat dukungan dari Tuan Guru se-Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Deklarasi mereka kukuhkan di daerah Ketejar, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada Minggu (28/1/2024). Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh ulama, kiai, dan santri dari berbagai daerah di Lombok Tengah.

Dalam keterangan yang diterima, salah satu perwakilan Tuan Guru Lombok Tengah, Abdul Qodir Jaelani menilai, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan calon pemimpin yang paling ideal untuk memimpin Indonesia.

Menurutnya, kesuksesan 10 tahun Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah telah berhasil menunjukkan kepiawaian Ganjar sebagai seorang pemimpin.

"Beliau (Ganjar) adalah calon pemimpin yang bersih dan sangat merakyat. Bahkan sering kita liat beliau itu sampai menginap di rumah warga saat turun menyapa masyarakat," kata Jaelani usai deklarasi.

Ulama muda ini juga menjelaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud adalah perpaduan kaum nasionalis dan agamis. Keduanya dinilai memiliki komposisi yang mampu saling melengkapi satu sama lain.

"Pasangan Ganjar-Mahfud ini sangat pas menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. InsyaAllah mereka mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam visi-misi Ganjar-Mahfud tertera jelas bahwa mereka akan menyejahterakan kalangan Tuan Guru dan santri dalam bentuk pemberian stimulan kepada guru ggaji.

"Dari tiga Capres-cawapres ini hanya Ganjar-Mahfud yang benar-benar peduli dengan orang-orang seperti kita. Dan ini sudah terbukti saat Pak Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah," tegasnya.

