Tinggalkan Medan, Ganjar Pranowo Diserbu Warga

MEDAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakhiri kunjungannya di Kota Medan untuk melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta. Sebelum pergi, dia diserbu warga Medan.

Dia pun menyampaikan salam perpisahan kepada warga yang telah memadati area Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Ganjar berada di Medan sejak pagi tadi. Setibanya di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, Ganjar menemui nelayan dan masyarakat di Belawan, termasuk juga petani sawit.

Capres Partai Perindo ini mendengarkan keluhan nelayan dan petani sawit yang membutuhkan bantuan. Banyak harapan yang digantungkan kepadanya.

Selanjutnya Ganjar didampingi Cawapres Mahfud MD menyapa relawan dan pendukungnya dalam kampanye terbuka di Lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang.

Ganjar kemudian menuju Istana Maimun Kota Medan. Kedatangannya disambut oleh puluhan ribu massa serta grup band legendaris Slank yang menyambutnya dengan riang gembira.

Ganjar juga disambut bapak-bapak sopir becak motor (bentor) yang menjadi kendaraan khas di Medan. Bentor tersebut dilengkapi dengan bendera Ganjar Mahfud serta berapa partai pendukungnya, Perindo, PDIP, Hanura, dan PPP.

Ganjar juga sempat berjoget ria bersama massa saat SLANK menyanyikan lagu Orkes Sakit Hati. Lalu, Ganjar melakukan pertemuan dengan Sultan Deli XIV yakni Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam untuk berbincang santai.