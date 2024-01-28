Minggu Pagi, Siti Atikoh Blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Malang

, Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |08:08 WIB

Siti Atikoh di Pasar Rakyat Malang di Kota Batu (Foto: MPI/Atikah)

BATU - Istri Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melakukan blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro-Oro Dowo Malang, Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Atikoh terlihat menggunakan kaos bertuliskan "Tas Tes" yang dipadukan dengan jilbab berwarna pink.

Kehadiran Atikoh pun langsung disambut antusias oleh para pengunjung pasar.

"Bu Ganjar, Bu Ganjar," ujar salah salah seorang pengunjung.

Sementara ada juga beberapa pengunjung yang kebingungan lantaran situasi pasar mendadak jadi ramai.

Di sisi lain, Atikoh terlihat membeli bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 kg.