Momen Siti Atikoh dan Krisdayanti Dihibur Seniman Lokal di Alun-Alun Kota Batu

BATU - Istri Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyannti mengunjungi Alun-Alun Kota Wisata Batu, Jawa Timur, pada Sabtu (27/1/2024) malam.

Beberapa politikus PDI Perjuangan seperti Krisdayanti, Sri Untari, dan Dewanti Rumpoko turut menemani Atikoh dalam agenda kali ini.

Berdasarkan pantauan, kehadiran Atikoh ini langsung disambut antusiasme oleh para pelaku UMKM dan ratusan warga yang berada di lokasi. Tak jarang ada warga yang berebut salaman hingga foto bersama Ibunda dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar tersebut.

Di Alun-Alun, Atikoh terlihat berjalan kaki selama mengunjungi beberapa titik di area dalam dan luar area.

Selain politikus PDI Perjuangan, puluhan sukarelawan tampak pula menemani Atikoh di lokasi. Tiga di antaranya bahkan terlihat mengenakan baju pinguin selama membersamai alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Setelah berjalan kaki beberapa menit, Atikoh duduk di sebuah stan penjual. Wanita kelahiran Jawa Tengah itu kemudian memesan segelas jahe hangat dan sepiring ketan.

Seorang seniman lokal dengan membawa pengeras suara tampak mendatangi tempat ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu duduk di area Alun-alun Kota Wisata Batu.