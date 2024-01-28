Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Di Hadapan Kiai Se-Jabar, Mahfud Cerita Awal Mula Jadi Cawapres

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |00:03 WIB
Di Hadapan Kiai Se-Jabar, Mahfud Cerita Awal Mula Jadi Cawapres
Cawapres Mahfud MD (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bercerita soal pencalonan dirinya sebagai Cawapres mendampingi Capres Ganjar Pranowo secara tiba-tiba.

Padahal sebelum-sebelumnya, Mahfud MD sendiri tidak melakukan upaya mendekati partai politik (parpol) manapun, untuk menjadikannya sebagai cawapres mendampingi siapapun. Dalam pagelaran kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 ini.

"Saya juga dicalonkan oleh Bu Mega dan empat partai politik menjadi wakil presiden sungguh-sungguh saya tidak melamar, saya juga tidak memasang spanduk, saya juga tidak mendekati partai-partai agar saya dipilih, saya juga tidak memasang iklan enggak," kata Mahfud MD dalam orasi kebangsaan di Ponpes Al Hijaz Karawang, Jawa Barat Sabtu (27/1/2024).

Meskipun secara mendadak, Mahfud menyebut kalau dirinya mendapatkan tugas khusus dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dengan mengawal sejumlah masalah-masalah masih terjadi, semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tiba-tiba saya diundang dan dipilih, 'kami pimpinan partai meminta Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden' tugasnya apa Bu (Megawati) penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pembangunan demokrasi dan memperjuangkan hak asasi manusia dan nggak bayar," papar Mahfud MD.

Lebih lanjut, ia juga menyentil soal biaya politik semakin mahal sehingga dirinya memutuskan tak mendekati siapapun untuk memenuhi ambisinya sebagai Cawapres.

"Padahal di mana-mana kalau orang mau nyalon itu bayarnya mahal ratusan miliar, saya enggak sepersen pun enggak dan saya enggak mendekati partai manapun karena saya tidak punya uang," jelas Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement