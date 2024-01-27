Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gegap Gempita! Ratusan Laskar Agung Macan Ali Cirebon Teriakkan Ganjar-Mahfud Menang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |22:34 WIB
Gegap Gempita! Ratusan Laskar Agung Macan Ali Cirebon Teriakkan Ganjar-Mahfud Menang
Ganjar Pranowo (Foto: Dok)
A
A
A

CIREBON - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang juga diusung Partai Perindo, berkunjung ke Cirebon, Sabtu (27/1/2024). Kedatangan Ganjar ke Kota Udang itu untuk melaksanakan serangkaian kegiatan politik, di antaranya Hajatan Rakyat, diskusi dengan kelompok milenial, serta acara lainnya.

Kehadiran Ganjar di Cirebon disambut gegap gempita masyarakat. Baru saja menginjakkan kaki di Cirebon, Ganjar langsung disambut ratusan anggota Laskar Agung Macan Ali. Memakai seragam kebesaran, mereka tampak begitu semangat menyambut Ganjar.

Ganjar disambut langsung oleh Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Diaz. Selain itu, para petinggi Macan Ali juga berkumpul di tempat penyambutan Ganjar di Bandara Cakrabhuwana Cirebon.

"Macan Ali, Allahuakbar. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang," teriak mereka kompak.

Ganjar yang merupakan Dewan Kehormatan Luar Biasa dari Laskar Agung Macan Ali, terlihat tersenyum sambil menyalami para anggota Laskar Macan Ali.

"Karena Pak Ganjar itu dewan kehormatan kami, maka kehadiran beliau di Cirebon tentu membuat kami bangga. Kami kerahkan 3500 Laskar untuk menyambut dan mengamankan Pak Ganjar di setiap kunjungannya," ucap Panglima Tinggi Laskar Macan Ali, Prabu Diaz.

Prabu menambahkan, Ganjar adalah salah satu putra terbaik bangsa. Sejak dulu, Ganjar selalu menjunjung tinggi adat, tradisi dan budaya bangsa ini dalam kepemimpinannya.

"Seperti para leluhur kita dulu yang menyebarkan agama Islam lewat pendekatan budaya, Pak Ganjar juga dalam memimpin selalu mengedepankan pendekatan budaya. Itulah kenapa kami menegaskan kami siap mendukung beliau," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
