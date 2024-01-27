Kompak! Kiai Kampung dan Pengasuh Ponpes Kuningan Tegaskan Dukung Ganjar

KUNINGAN – Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang juga diusung oleh Partai Perindo, mendapat sambutan yang luar biasa meriah saat berkunjung ke Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Tak hanya masyarakat biasa, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kiai kampung ikut menyambut dengan gembira. Bahkan di Kuningan, ribuan kiai kampung dan pengasuh pondok pesantren mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Deklarasi dibacakan saat Ganjar menghadiri acara kampanye akbar di Lapangan Purabaya, Ciawigebang, Kuningan. Dalam acara itu, para kiai kampung dan pengasuh pondok pesantren berbaur dengan ribuan warga Kuningan untuk menggelar deklarasi.

"Kami para kiai kampung, pengasuh pondok pesantren dan ulama se-Kabupaten Kuningan berikrar akan berpartisipasi aktif menjaga Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Memberikan dukungan total pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar-Mahfud," ucap Kiai Mumung Ahmad Mujahidin membacakan deklarasi.

Kiai Mumung menambahkan, pihaknya siap mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Mahfud pada Pilpres 14 Februari nanti. Menurutnya, Ganjar-Mahfud harus didukung karena diyakini bisa membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera.

Ganjar-Mahfud menurut Kiai Mumung bisa membawa Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Keduanya juga diyakini tegas dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Ganjar-Mahfud pasangan terbaik, kami mengajak masyarakat untuk membela ulama, mendukung ulama, memilih ulama yakni Ganjar-Mahfud," pungkasnya.

Ganjar menyambut baik dukungan yang diberikan itu. Ia menyampaikan terima kasih dan mengatakan bahwa dukungan yang diberikan menambah energi untuk berjuang meraih kemenangan.

"Tentu kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas dukungan ini. Energi kami semakin bertambah dengan dukungan para ulama ini," ucap Ganjar.