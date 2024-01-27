Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Di Makassar, Ketua TPN Arsjad Rasjid Tegaskan: Ganjar Presiden Rakyat, Mahfud MD Pendekar Hukum

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:48 WIB
Di Makassar, Ketua TPN Arsjad Rasjid Tegaskan: Ganjar Presiden Rakyat, Mahfud MD Pendekar Hukum
Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid dan Puan Maharani (Foto: Dok)
MAKASSAR - Pada kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menegaskan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03 merupakan kombinasi yang paling tepat untuk memimpin Indonesia.

"Pak Ganjar Pranowo adalah presiden rakyat dan Prof Mahfud MD pendekar hukum, sebuah kombinasi yang luar biasa," katanya.

Hal ini disampaikan Arsjad saat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melakukan pertemuan dengan Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud MD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu (27/1/2024).

Dengan perhitungan sisa 18 hari menjelang hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024, maka segenap kekuatan pendukung Ganjar-Mahfud harus mengeluarkan energi yang ada bersama partai pengusung yakni PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo dan Hanura.

Diharapkan pula, untuk mengetuk hati rakyat dengan berbagai program menjelaskan keaslian bukan gimik. Langkahnya termasuk mengintensifkan pertemuan akar rumput dan mengetuk hati masyarakat serta menjelaskan kelebihan dan kebaikan paslon nomor urut 3.

"Back to basic ketuk hati masyarakat jelaskan siapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang tanpa gimmick otentik di depan publik dan di belakang publik orangnya sama," kata Arsjad.

Dia juga yakin bahwa elektabilitas paslon tersebut mengalami trend kenaikan sehingga diperkuat dengan turun ke akar rumput. Sama seperti Arsjad, Puan menekankan pentingnya untuk meyakinkan rakyat.

"Bersama dengan rakyat, kita Insyaallah akan menang. Ketuk pintu dan hati rakyat hanya dengan rakyat kita bisa menang," tegas Puan.

