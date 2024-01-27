Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Dihadiri Para Kiai Se-Jabar, Mahfud Tegaskan Ingin Menjaga NKRI saat Halaqoh Kebangsaan

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:28 WIB
Dihadiri Para Kiai Se-Jabar, Mahfud Tegaskan Ingin Menjaga NKRI saat Halaqoh Kebangsaan
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Selvianus)
A
A
A

 

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sekaligus Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan kehadirannya di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hijaz Karawang, Jawa Barat berkapasitas sebagai menteri.

Bukan melakukan safari politik dalam memenangi dirinya dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo maju dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 ini.

"Makanya, tadi saya tidak katakan pilih saya itu enggak karena mereka punya pilihan sendiri-sendiri," kata Mahfud MD usai menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Ponpes Al Hijaz Karawang Jawa Barat Sabtu (27/1/2024).

