TPN dan Mantan Bupati Kuningan Sosialisasikan Program Ganjar-Mahfud

KUNINGAN - Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud Oktafiandi dan Mantan Bupati Kuningan Acep Purnama menyosialisasikan program paslon nomor urut 3 Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di Balai Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingin, Kabupaten Kuningan, Minggu (28/1/2024).

Kegiatan ini dihadiri hampir 1.000 orang peserta dari relawan tingkat TPS.

Oktafiandi menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud mengusung 21 program unggulan dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, beragam program itu disusun berdasarkan kajian mendalam, termasuk skema pendanaannya," kata Okatifiandi.

Menurutnya, melalui program-program pro rakyat, Ganjar-Mahfud mendorong agar keluarga miskin dapat mengubah nasib, bahkan lepas dari jerat kemiskinan.

"Pak Ganjar optimistis, program ini mampu memberantas kemiskinan di Tanah Air. Dalam pandangan Pak Ganjar, pengentasan kemiskinan secara struktural yang dimulai dari tingkat keluarga, akan membawa dampak pada penurunan angka kemiskinan secara nasional," jelasnya.

Selain sosialisasi program Ganjar-Mahfud, Oktafiandi bersama Acep Purnama juga memberikan materi Training Of Trainer (TOT). Oktafiandi menernagkan, dengan pelaksanaan TOT tersebut diharapkan relawan bergerak melakukan upaya dari aspek terkecil, yaitu mengawal suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

"Kekuatan paling dahsyat yang bisa kita ambil adalah TPS. Kenapa TPS, karena inilah yang paling dekat dengan rakyat. Kalau kita dekat dengan rakyat, kita yang menang," paparnya.