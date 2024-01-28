Puluhan Ribu Orang Hadiri Kampanye Ganjar-Mahfud di Siantar-Simalungun

SIANTAR - Kampanye akbar calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dilangsungkan di Lapangan Kompleks Meranti Land Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Dalam keterangan yang diterima, sedikitnya 10 ribu masyarakat Siantar-Simalungun antusias menghadiri kampanye akbar yang dihadiri langsung calon wakil presiden, Mahfud MD, didampingi Direktur TPN, Bane Raja Manalu.

Mahfud MD tiba di lokasi acara sekira pukul 10.00 WIB, disambut antusias masyarakat pendukungnya. Turut hadir juga para caleg PDI Perjuangan dan kader PDI Siantar-Simalungun, di antaranya Ketua DPC Siantar, Timbul Marganda Lingga, Ketua DPC Simalungun, Samrin Girsang dan Ketua BMI Simalungun, Apel Sahala Tua Manalu.

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri kader partai pengusung, DPC PPP Siantar, DPC PPP Simalungun, DPC Perindo Siantar, DPC Perindo Simalungun, DPC Hanura Siantar dan DPC Hanura Simalungun.

Dalam kampanye Akbar tersebut, Mahfud MD mengajak masyarakat datang ke TPS pada 14 Februari 2024 Dan menggunakan hak pilihnya.

“Kalau nanti kami diberikan amanah kami punya 21 program unggulan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Tidak boleh ada pelanggaran HAM di negara ini. Kita harus menjamin hak-hak masyarakat, dan hak-hak konstitusional,” ujarnya, disambut tepuk tangan ribuan pendukung.

Kenyamanan dan keamanan beribadah juga menjadi hak warga negara, termasuk dalam mendirikan rumah ibadah.

“Melaksanakan ibadah itu bukan berdasarkan hitung-hitung jumlah pemeluk. Jangan karena lebih banyak pemeluknya, lalu diistimewakan,” katanya.

Program lainnya, kata Mahfud, yaitu menyediakan 17 juta lapangan pekerjaan, agar masyarakat yang lebih muda mendapatkan pekerjaan lebih layak dan hidupnya bisa lebih sejahtera.

"Lapangan kerja tidak bisa dibangun secara sendiri. Perlu infrastruktur yang baik, maka dari itu kami akan membangun infrastruktur sebagai pendukung," ucapnya.