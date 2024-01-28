Mahfud MD Sampaikan Undangan 5 Tahunan ke Rakyat Sumatera Utara

MEDAN - Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD, melakukan kampanye ke empat kabupaten/kota di Sumatera Utara. Mahfud mengajak seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi dalam pemilu yang digelar 14 Februari 2024.

"Kepada saudara sekalian, menyampaikan undangan lima tahunan dari negara Republik Indonesia yaitu pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum legislatif (pileg)," kata Mahfud, Minggu (28/1/2024).

Untuk 28 Januari 2024, Mahfud MD sendiri menghadiri agenda kampanye di empat kota/kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Mulai dari Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan sampai Kabupaten Asahan.

"Undangan kepada saudara sekalian diberikan tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS masing masing, saudara punya calon presiden dan wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujar Mahfud.

Dalam orasinya, Mahfud menyampaikan program-program prioritas dari Ganjar-Mahfud. Antara lain memberi perlindungan hak asasi di bidang peribadatan ke semua pemeluk agama di Indonesia, tanpa pandang bulu.

Mahfud menegaskan, perlakuan harus diberikan sama tanpa pandang siapa mayoritas atau siapa minoritas. Sebab, ia berpendapat, kesadaran beragama tidak diukur dari siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas.

"Tapi, semua harus dilindungi. Rumah ibadah akan diatur kembali agar pembangunan lebih sederhana dan memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud menerangkan, mereka sudah membuat program 17 juta lapangan kerja. Ia menilai, semua itu akan sulit diwujudkan jika tidak ada infrastruktur yang baik dan senantiasa terpelihara dengan baik.