Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mahfud MD Sampaikan Undangan 5 Tahunan ke Rakyat Sumatera Utara

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:29 WIB
Mahfud MD Sampaikan Undangan 5 Tahunan ke Rakyat Sumatera Utara
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

MEDAN - Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD, melakukan kampanye ke empat kabupaten/kota di Sumatera Utara. Mahfud mengajak seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi dalam pemilu yang digelar 14 Februari 2024.

"Kepada saudara sekalian, menyampaikan undangan lima tahunan dari negara Republik Indonesia yaitu pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum legislatif (pileg)," kata Mahfud, Minggu (28/1/2024).

Untuk 28 Januari 2024, Mahfud MD sendiri menghadiri agenda kampanye di empat kota/kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Mulai dari Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan sampai Kabupaten Asahan.

"Undangan kepada saudara sekalian diberikan tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS masing masing, saudara punya calon presiden dan wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujar Mahfud.

Dalam orasinya, Mahfud menyampaikan program-program prioritas dari Ganjar-Mahfud. Antara lain memberi perlindungan hak asasi di bidang peribadatan ke semua pemeluk agama di Indonesia, tanpa pandang bulu.

Mahfud menegaskan, perlakuan harus diberikan sama tanpa pandang siapa mayoritas atau siapa minoritas. Sebab, ia berpendapat, kesadaran beragama tidak diukur dari siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas.

"Tapi, semua harus dilindungi. Rumah ibadah akan diatur kembali agar pembangunan lebih sederhana dan memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud menerangkan, mereka sudah membuat program 17 juta lapangan kerja. Ia menilai, semua itu akan sulit diwujudkan jika tidak ada infrastruktur yang baik dan senantiasa terpelihara dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement