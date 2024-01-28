800 Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Jambore Pemuda Jabar di Lembang

LEMBANG – Relawan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Baraya Ganjar-Mahfud (Bagama) Jawa Barat (Jabar), selesai menggelar acara yang bertajuk BAGAMA Jambore Pemuda Jabar.

Dalam keterangan yang diterima, acara di Green Grass Cikole, Lembang, berlangsung selama dua hari. Selain dilakukan dalam rangka mempererat tali silaturahmi, juga agar semakin menyatukan kekuatan dan kesolidan antar para relawan, masyarakat, anak muda dan simpatisan, yang tersebar di 27 titik di kabupaten dan kota se-Jawa Barat, untuk membantu pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Ada sekitar 800 orang yang berkumpul dan menyatukan ikrar demi pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024,” ujar Ismul Alan, Ketua Panitia Bagama Jambore Pemuda Jabar, di Lembang, KBB, Minggu (28/1/2024).

Ketua Umum BAGAMA Jabar, Rian Zulkarnaen, mengucapkan terima kasih banyak kepada 27 Koordinator Daerah (Korda) beserta simpul masyarakat se Jawa Barat, yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program yang dicanangkan oleh BAGAMA Jabar, di masing-masing daerahnya. Seperti pasar murah, bantuan keagamaan, kesehatan dan pertanian, nobar bioskop, hingga event ataupun perlombaan.

“Terima kasih banyak kepada seluruh koordinator yang telah menyampaikan Program BAGAMA Jabar, kepada seluruh Masyarakat di Jabar. Sebelumnya kita memang tidak mengenal satu sama lain, tapi kita punya visi yang sama, cita-cita yang sama dan tujuan yang sama. Karena aku, kamu dan kita semua memiliki kesempatan yang sama, untuk memastikan bahwa Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024 mendatang,” ujar Rian, dari atas panggung dalam pembukaan acara.

Sebanyak 800 orang yang tergabung dalam acara Jambore tersebut berasal dari 27 kabupaten/kota yang ada di seluruh Jawa Barat. Selama dua hari, sejak 27-28 Januari, mereka berkumpul dan berkomitmen bersama, untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, dalam satu nama, yakni Bagama Jabar.