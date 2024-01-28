Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

800 Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Jambore Pemuda Jabar di Lembang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:32 WIB
800 Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Jambore Pemuda Jabar di Lembang
Bagama Jabar gelar jambore di Lembang (Foto : Istimewa)
A
A
A

LEMBANG – Relawan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Baraya Ganjar-Mahfud (Bagama) Jawa Barat (Jabar), selesai menggelar acara yang bertajuk BAGAMA Jambore Pemuda Jabar.

Dalam keterangan yang diterima, acara di Green Grass Cikole, Lembang, berlangsung selama dua hari. Selain dilakukan dalam rangka mempererat tali silaturahmi, juga agar semakin menyatukan kekuatan dan kesolidan antar para relawan, masyarakat, anak muda dan simpatisan, yang tersebar di 27 titik di kabupaten dan kota se-Jawa Barat, untuk membantu pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Ada sekitar 800 orang yang berkumpul dan menyatukan ikrar demi pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024,” ujar Ismul Alan, Ketua Panitia Bagama Jambore Pemuda Jabar, di Lembang, KBB, Minggu (28/1/2024).

Ketua Umum BAGAMA Jabar, Rian Zulkarnaen, mengucapkan terima kasih banyak kepada 27 Koordinator Daerah (Korda) beserta simpul masyarakat se Jawa Barat, yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program yang dicanangkan oleh BAGAMA Jabar, di masing-masing daerahnya. Seperti pasar murah, bantuan keagamaan, kesehatan dan pertanian, nobar bioskop, hingga event ataupun perlombaan.

“Terima kasih banyak kepada seluruh koordinator yang telah menyampaikan Program BAGAMA Jabar, kepada seluruh Masyarakat di Jabar. Sebelumnya kita memang tidak mengenal satu sama lain, tapi kita punya visi yang sama, cita-cita yang sama dan tujuan yang sama. Karena aku, kamu dan kita semua memiliki kesempatan yang sama, untuk memastikan bahwa Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024 mendatang,” ujar Rian, dari atas panggung dalam pembukaan acara.

Sebanyak 800 orang yang tergabung dalam acara Jambore tersebut berasal dari 27 kabupaten/kota yang ada di seluruh Jawa Barat. Selama dua hari, sejak 27-28 Januari, mereka berkumpul dan berkomitmen bersama, untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, dalam satu nama, yakni Bagama Jabar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement